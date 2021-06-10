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В беларуских учебниках по истории будут разъяснять "сущность оккупационного режима"

Министр образования Игорь Карпенко выступил на парламентских слушаниях на тему «Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования».


Как передает TUT.BY, выступая перед парламентариями, министр анонсировал ряд грядущих новаторств. В частности:

- Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в высшие учебные заведения: «Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования».

- С нового учебного года в 5-6 классах будут организованы факультативные занятия «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», которые «будут направлены на побуждение учащихся к духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствованию, осознанию себя гражданином и патриотом своей страны».

- В новом учебнике «История Беларуси. 11 класс» будут отражены вопросы, связанные «с разъяснением сущности оккупационного режима, преступного характера оккупационной власти, коллаборационизма, политики геноцида».
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