В Украине запретили трансляцию БТ
Телеканал "Беларусь 24" исключили из перечня каналов, разрешенных для ретрансляции в Украине. Такое решение принял сегодня Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
«Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства», — говорится на сайте Совета.
Как напоминает Наша нива, в Беларуси украинские общенациональные и информационные телеканалы не представлены вообще. В кабельных сетях можно найти лишь несколько развлекательных украинских телеканалов.
17:15 10/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение