Учительницу музыки будут судить за "кощунственное отношение к государственным символам"
Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд дело о "надругательстве над государственными символами" (ст. 370 УК).
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Согласно материалам дела, 31 марта девушка разместила в Twitter измененный текст гимна Беларуси, «чтобы продемонстрировать иным гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам», сообщает служба информации прокуратуры города Минска.
В апреле МВД сообщало о задержании 26-летней учительницы музыки, которая изменила текст гимна, «тем самым придав ему экстремистскую направленность», и запостила его в Twitter, напоминает reform.by
16:12 10/06/2021
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