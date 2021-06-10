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Учительницу музыки будут судить за "кощунственное отношение к государственным символам"

Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд дело о "надругательстве над государственными символами" (ст. 370 УК).
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Согласно материалам дела, 31 марта девушка разместила в Twitter измененный текст гимна Беларуси, «чтобы продемонстрировать иным гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам», сообщает служба информации прокуратуры города Минска.

В апреле МВД сообщало о задержании 26-летней учительницы музыки, которая изменила текст гимна, «тем самым придав ему экстремистскую направленность», и запостила его в Twitter, напоминает reform.by
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