США передадут бедным странам 500 млн доз вакцины Pfizer
Джо Байден пообещал вскоре представить глобальную стратегию вакцинации населения всей планеты
Администрация Байдена планирует бесплатно предоставить 500 миллионов доз вакцины Pfizer против коронавируса почти сотне стран в течение последующих двух лет, сообщили «Рейтер» в среду три источника, которые знакомы с ситуацией.
По их словам, Соединенные Штаты, вероятно, передадут 200 миллионов доз в этом году и еще 300 миллионов доз в первой половине следующего года в 92 страны с низкими доходами и страны Африканского союза.
Пожертвования будут осуществлены в рамках программы вакцинации COVAX, которая распределяет вакцины против COVID-19 в странах с низким и средним уровнем дохода. Программа проводится под руководством Всемирной организации здравоохранения и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).
Президент Джо Байден объявит об этом в четверг на саммите глав G-7 в Великобритании, сказал один из источников. По его словам, эта сделка была согласована в течение последних четырех недель координатором Белого дома по борьбе с COVID-19 Джеффом Зайентсом и рабочей группой администрации по коронавирусу.
Телеканал CNBC сообщил в среду, что Соединенные Штаты также ведут переговоры с компанией Moderna о закупке производимой ею вакцины, тоже для передачи другим странам. Представитель Moderna заявил, что компания заинтересована в этой сделке, однако отказался комментировать все вопросы по поводу этого проекта.
Президент Байден в беседе с журналистами перед вылетом в Великобританию сказал, что Белым домом разработана глобальная стратегия вакцинации и он вскоре объявит о начале ее реализации. Вдаваться в подробности американский лидер не стал.
Белый дом находится под растущим давлением со стороны мирового сообщества, ожидающего увеличения объема пожертвований в виде вакцин против COVID-19 от ведущих держав.
На сегодняшний день в Соединенных Штатах, где примерно 64% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины, начали вакцинацию подростков, в то время как другие страны, такие как Бразилия и Индия, изо всех сил пытаются получить крайне необходимые им препараты.
Администрация США также собирается использовать такие поставки вакцин в качестве инструмента противодействия китайской и российской «вакцинной дипломатии».
Источник: golosameriki.com
15:32 10/06/2021
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