США передадут бедным странам 500 млн доз вакцины Pfizer





Администрация Байдена планирует бесплатно предоставить 500 миллионов доз вакцины Pfizer против коронавируса почти сотне стран в течение последующих двух лет, сообщили «Рейтер» в среду три источника, которые знакомы с ситуацией.





По их словам, Соединенные Штаты, вероятно, передадут 200 миллионов доз в этом году и еще 300 миллионов доз в первой половине следующего года в 92 страны с низкими доходами и страны Африканского союза.





Пожертвования будут осуществлены в рамках программы вакцинации COVAX, которая распределяет вакцины против COVID-19 в странах с низким и средним уровнем дохода. Программа проводится под руководством Всемирной организации здравоохранения и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).





Президент Джо Байден объявит об этом в четверг на саммите глав G-7 в Великобритании, сказал один из источников. По его словам, эта сделка была согласована в течение последних четырех недель координатором Белого дома по борьбе с COVID-19 Джеффом Зайентсом и рабочей группой администрации по коронавирусу.





Телеканал CNBC сообщил в среду, что Соединенные Штаты также ведут переговоры с компанией Moderna о закупке производимой ею вакцины, тоже для передачи другим странам. Представитель Moderna заявил, что компания заинтересована в этой сделке, однако отказался комментировать все вопросы по поводу этого проекта.





Президент Байден в беседе с журналистами перед вылетом в Великобританию сказал, что Белым домом разработана глобальная стратегия вакцинации и он вскоре объявит о начале ее реализации. Вдаваться в подробности американский лидер не стал.





Белый дом находится под растущим давлением со стороны мирового сообщества, ожидающего увеличения объема пожертвований в виде вакцин против COVID-19 от ведущих держав.





На сегодняшний день в Соединенных Штатах, где примерно 64% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины, начали вакцинацию подростков, в то время как другие страны, такие как Бразилия и Индия, изо всех сил пытаются получить крайне необходимые им препараты.





Администрация США также собирается использовать такие поставки вакцин в качестве инструмента противодействия китайской и российской «вакцинной дипломатии».