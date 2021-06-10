В Жабинковском районе задержана многодетная мать - "Человек года" на Брестчине
Сегодня с утра силовики пришли домой к 49-летней Наталье Дирман из агрогородка Хмелева Жабинковского района и провели у нее обыск, после чего ее задержали.
Наталья Дирман - известный в регионе человек, основательница и фронтмен народного коллектива юмора и песни «Хмелеўскія валацугі», передает belsat.
Признавалась "Человеком года" в области культуры на Брестчине, имеет много наград, мать троих детей.
В августе Наталья уволилась с работы в госучреждении.
14:48 10/06/2021
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