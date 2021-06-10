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Ехали на выпускной: в ДТП под Мостами погибли две девочки

Легковушка Renault съехала в кювет и врезалась в дерево, водитель и пассажирка получили тяжелые травмы, девочки 12 и 13 лет погибли.


Смертельная авария произошла в четверг около в 11:00 возле деревни Большие Озерки, об этом сообщили в МВД республики.

Renault под управлением 58-летнего мужчины следовал по дороге Р-142. В какой-то момент водитель не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

В ДТП погибли две пассажирки - девочки 12 и 13 лет. Отмечается, что они находились на заднем видении и были пристегнуты ремнями безопасности.

Еще  одна пассажирка - женщина 57 лет и водитель получили травмы и были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как уточнили в МВД, все участники аварии ехали на выпускной вечер к сестре погибших девочек.
Sputnik.by
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