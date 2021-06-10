Россия не спешит открывать наземную границу с Беларусью

Евгений Лукьянов в МПЦ Об этом заявил посол РФ в Минскев МПЦ Sputnik Беларусь в четверг. П его словам, транспортное сообщение между странами будет восстанавливаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в двух государствах





В прошлом году на фоне коронавирусных ограничений было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией.





В сентябре власти двух стран договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот". Постепенно сообщение между странами расширяется.





Так, с 8 февраля на взаимной основе было решено возобновить пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск - Москва - Минск, а также по маршруту Москва - Калининград и Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.





Позже маршруты, периодичность следования поездов и количество остановок увеличивались.





По словам Лукьянова, вопрос открытия границ будет решаться по мере изменения эпидемиологической ситуации.





"Но опять все зависит от эпидемиологической ситуации, которая будет складываться в России и в Беларуси. Граница до сих пор под постановлением правительства РФ, и это постановление пока отменено не будет", - подчеркнул посол.





Он также рассказал, что вопрос открытия белорусско-российских границ обсуждался на недавней встрече в Минске премьеров двух стран. Там также было отмечено, что решение в данном вопросе – не за политикам.





"Михаил Мишустин отметил, что когда Попова (главный санитарный врач РФ – Sputnik) подпишет проект распоряжения о послаблениях, тогда и я подпишу. Это в ее компетенции", - отметил Лукьянов.





По его словам, две страны уже постепенно открывают границы. Увеличивается количество железнодорожных рейсов.





"Ласточки" есть, обычные скоростные поезда есть. Но по "Ласточкам" показала практика, что этих составов оказалось абсолютно недостаточно. Сейчас количество вагонов увеличено, как я понимаю, и количество пар будет увеличиваться", - добавил российский дипломат.







