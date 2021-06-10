Это дело затронуло не только TUT.BY , но и компанию hoster.by. Что на сегодня в целом известно по этому делу.





Утром 18 мая сотрудники ДФР пришли с обысками в офисы TUT.BY в Минске и регионах, а также домой ко многим сотрудникам компании. Силовики также пришли в офисы компаний hoster.by и av.by. В итоге общей сложности задержали 15 человек. Помимо непосредственных работников TUT.BY задержали руководителя Hoster.by Сергея Повалишева, Юлию Чернявскую, совладелицу hoster.by и вдову основателя TUT.BY Юрия Зиссера.





В этот же день стало известно, что КГК завел уголовное дело по статье за уклонение от уплаты налогов сборов в особо крупном размере. В КГК заявили, что "ТУТ БАЙ МЕДИА" "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ".





По «делу TUT.BY» появились новые сведения, которые опровергают обвинение в адрес портала

"ТУТ БАЙ МЕДИА" исключили из ПВТ безо всяких разбирательств и до официального судебного решения о нарушении чего-либо.





18 мая также Мининформ сообщил, что заблокирован доступ к TUT.BY (в том числе к проекту по сбору денег на лечение help.blog.tut.by). Причиной блокировки ведомство назвало размещение в ряде публикаций запрещенной информации, а точнее “информации от имени незарегистрированного фонда BySol”.





В последующие дни на допросы вызывали также некоторых других сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА», у них изымали технику, а у некоторых проводили обыски.

Большинству из них избрана самая суровая мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в СИЗО № 1 и следственном изоляторе КГБ.





Узнать подробности по уголовным делам затруднительно, их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. По некоторым известно, что они проходят по статье 243 УК, которая предусматривает уклонение от уплаты налогов (но по разным частям этой статьи: некоторых обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, некоторых — в соучастии в этом же).





Тем временем в Беларуси с 19 июня ужесточат наказание за уклонение от уплаты налогов. По новым правилам за уклонение от уплаты налогов может грозить лишение свободы сроком до 12 лет (сейчас — до 7 лет).





Что сейчас происходит с TUT.BY

Доступ к порталу TUT.BY по-прежнему не восстановлен, как и доступ к его администрированию. Журналисты продолжают работать через соцсети.





Счета «ТУТ БАЙ МЕДИА» заблокированы. Соответственно, компания не может выплачивать зарплаты сотрудникам, выполнять обязательства перед клиентами. Заявление на разблокировку средств на обязательные выплаты работникам по-прежнему не удовлетворено. И будет ли это сделано и когда, пока неизвестно.





Примеры разблокировки счетов других компаний показывают, что это может затянуться.





У сотрудников есть свои потребности, семьи, обязательства, на исполнение которых нужны денежные средства. Поэтому в сложившихся обстоятельствах компания вынуждена попрощаться со многими работниками, что крайне больно и печально, ведь команда формировалась годами. Это лучшие профессионалы в своей сфере.





Компания пытается помочь им найти новую работу





Кто владеет TUT.BY и как с ним связан Hoster.by

В нынешней ситуации с «ТУТ БАЙ МЕДИА» по-прежнему непонятно, почему у силовиков возникли вопросы к Юлии Чернявской.





"Она не является акционером TUT.BY, не знает никаких внутренних процессов, и уж точно ничего не знает о формальной претензии, которую использовала прокуратура, чтобы устроит маски-шоу в "ТУТ БАЙ МЕДИА" — «использование ПВТ для уклонения от налогов», — отмечала ранее ее дочь Евгения Чернявская.





Именно Евгения является основным владельцем ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», учредителем портала TUT.BY. У Юлии Чернявской в собственности долей компании нет — она владеет только мажоритарной долей в hoster.by.





Из фигурантов дела миноритарными акционерами "ТУТ БАЙ МЕДИА" являются генеральный директор компании Людмила Чекина, главный редактор портала Марина Золотова, главный инженер Алла Лапатко, которые сейчас находятся в СИЗО №1. Среди миноритарных акционеров также значится Кирилл Волошин, который сейчас за границей, как и Евгения Чернявская, и другие.





Что касается hoster.by (ООО "Надежные программы"), это компания, которую в 1992 году основал Юрий Зиссер. Она занималась разработкой банковского программного обеспечения. Систему обслуживания населения «Программа 35» использовали в более чем ста банках Беларуси, России, Украины, Молдовы.





Сейчас hoster.by — провайдер хостинга и облачных решений, технический администратор доменных зон .BY и .БЕЛ, единственный в Беларуси аккредитованный ICANN регистратор международных доменов. Компания отвечает за работоспособность 60% интернет-ресурсов Байнета и всей национальных доменных зон .BY и .БЕЛ.





Что сейчас происходит с hoster.by

У компании hoster.by есть ограничения по совершению некоторых платежей. Из-за этого компания не может, к примеру, оплачивать лицензии на программное обеспечение. В этой ситуации многие поставщики ПО пошли на уступки и предоставили услуги в рассрочку, один их них и вовсе позволил оплатить свои услуги в течение 500 дней.





Тем временем в hoster.by надеются, что в ближайшее время ситуация со счетами улучшится. Если же этого не произойдет, то существуют определенные риски, про которые компания написала в письме в госорганы.





Кому принадлежит товарный знак и домен TUT.BY. Что будет дальше с компанией

Товарный знак TUT.BY признали общеизвестным в 2017 году, информация об этом содержится на сайте Национального центра интеллектуальной собственности. Владелец этого товарного знака — общество с ограниченной ответственностью "ТУТ БАЙ МЕДИА". То есть не один человек, а ООО.





На сегодня в списке общеизвестных товарных знаков Беларуси значится 28 позиций, в том числе "Коммунарка", "Атлант", "Спартак", "Витьба", Coca-Cola. Товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности. Признание товарного знака общеизвестным действует бессрочно. Зарегистрировать схожий товарный знак невозможно для любых видов деятельности.





Доменное имя TUT.BY, которое идентично общеизвестному товарному знаку, также зарегистрировано на общество с ограниченной ответственностью "ТУТ БАЙ МЕДИА".





Говорить о том, что будет дальше с компанией, сейчас сложно. Но в компании, во-первых, верят и надеются в лучшее, что смогут возобновить работу.





Во-вторых, чтобы строить дальнейшие планы, нужно получить больше информации. К примеру, там ждут пояснений от Мининформа насчет публикаций, из-за которых было принято решение о блокировке ресурса. Ведь в случае устранения нарушений, которые вменяются в вину, стоит полагать, можно рассчитывать на разблокировку портала и остальных проектов. По крайней мере, хотелось бы в это верить.