Сообщение о возможном изнасиловании ребенка от жителя райцентра поступило в Столинский РОВД вечером 7 июня.





В качестве аргумента мужчина показал видео сотрудникам милиции с предполагаемым насильником: тот был пьян и с расстегнутыми шортами находился рядом с девочкой.





По словам заявителя, во время рыбалки на берегу реки он услышал шум из кустарника, заметил там взрослого с ребенком. Пытаясь разобраться в ситуации, рыбак стал задавать вопросы мужчине, снимая общение на мобильный телефон. Тот забрал девочку и ушел.





На видео оперативники опознали 38-летнего жителя Столина, ранее судимого за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и нарушение превентивного надзора.





Дома мужчины не оказалось и личный состав Столинского РОВД был поднят по тревоге. К розыску подключились коллеги из соседних райотделов и транспортной милиции.





Сыщики установили, что подозреваемый вместе со знакомым со станции Горынь на дизель-поезде направился в Лунинец. По прибытии поезда на вокзал в этом городе его задержали.













По данному факту Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней).