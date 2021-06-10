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Ужас! В Столине ранее судимый маньяк снова пытался изнасиловать ребенка

О том, удалось ли ему это сделать, не сообщается

Сообщение о возможном изнасиловании ребенка от жителя райцентра поступило в Столинский РОВД вечером 7 июня.

В качестве аргумента мужчина показал видео сотрудникам милиции с предполагаемым насильником: тот был пьян и с расстегнутыми шортами находился рядом с девочкой.

По словам заявителя, во время рыбалки на берегу реки он услышал шум из кустарника, заметил там взрослого с ребенком. Пытаясь разобраться в ситуации, рыбак стал задавать вопросы мужчине, снимая общение на мобильный телефон. Тот забрал девочку и ушел.

На видео оперативники опознали 38-летнего жителя Столина, ранее судимого за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и нарушение превентивного надзора.

Дома мужчины не оказалось и личный состав Столинского РОВД был поднят по тревоге. К розыску подключились коллеги из соседних райотделов и транспортной милиции. 

Сыщики установили, что подозреваемый вместе со знакомым со станции Горынь на дизель-поезде направился в Лунинец. По прибытии поезда на вокзал в этом городе его задержали.



По данному факту Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней). 
Источник: 1reg.by
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