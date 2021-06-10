



Осужденный могилевской колонии Артем Анищук умышленно нанес вред своему здоровью, поместив инородный предмет в пищеварительный тракт, заявили в Департаменте исполнения наказаний МВД, пишет Sputnik.





При этом в ведомстве уточнили, что заключенный ранее получал дисциплинарные взыскания "по причине неоднократного игнорирования правил установленного порядка отбывания наказания".





"Взыскания применены в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ведомстве.





Осужденному оказана необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. По фактам систематических нарушений возбуждено уголовное дело, отметили в МВД.





Артем Анищук отбывает наказание в исправительной колонии № 15 г. Могилева за то, что "повредил автомобиль жены сотрудника МВД".















