



Оказалось, что 24-летний житель Могилевщины приехал в Минск для распространения наркотиков. При себе у него нашли 28 свертков мефедрона, которые через закладки должны были попасть к столичным потребителям, пишет МогилевОнлайн.





По словам наркоторговца, он решил сам попробовать психотроп, прежде чем раскладывать дозы в тайниках. В итоге ему стало плохо.





Следователи дали правовую оценку действиям задержанному и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.