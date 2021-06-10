



30 апреля Очеретний сообщил, что его уволили из 3-ей десткой больницы. Позже он рассказал «Еврорадио», что причиной увольнения послужило то, что он во время предвыборной кампании поставил подпись за Виктора Бабарико.





21 марта 2020 года своим постом в фейсбуке Очеретний запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома». Его поддержали другие врачи.





Кроме этого, как уточнял TUT.by, Очеретний также участвовал в записи видео, в котором медики рассказывали, как вести себя во время пандемии коронавируса и призывали не поддаваться панике.