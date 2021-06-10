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Бывший главврач детской больницы, запустивший флешмоб о работе медиков в пандемию, уехал работать в Украину

Бывший главврач 3-ей детской больницы и анестезиолог-реаниматолог Максим Очеретний уехал работать детским анестезиологом в клинику Odrex в Одессе, рассказал он на стриме «Еврорадио».


30 апреля Очеретний сообщил, что его уволили из 3-ей десткой больницы. Позже он рассказал «Еврорадио», что причиной увольнения послужило то, что он во время предвыборной кампании поставил подпись за Виктора Бабарико.

21 марта 2020 года своим постом в фейсбуке Очеретний запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома». Его поддержали другие врачи.

Кроме этого, как уточнял TUT.by, Очеретний также участвовал в записи видео, в котором медики рассказывали, как вести себя во время пандемии коронавируса и призывали не поддаваться панике.
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