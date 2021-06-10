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За день до этого он сделал польскую визу, сообщает "Радио Свобода".





Людмила Мочалова говорит, что у них с мужем множество болезней, они не выходят из дома. "У мужа аритмия: он может пойти на улицу и упасть. У меня высокое давление и больные суставы. Стас — наша единственная надежда и опора... Он за нами смотрел, продукты приносил. Сейчас он в тюрьме неизвестно за что!" — говорит женщина, Мать программистаговорит, что у них с мужем множество болезней, они не выходят из дома.— говорит женщина, передает Еврорадио.





Стаса Мочалова уже задерживали 24 марта. Мать видела это задержание через окно. Мужчина возвращался с рынка, нёс два больших пакета с продуктами. "Я наблюдала из окна, как его окружили милиционеры, он не сопротивлялся, ничего! Ему написали в протоколе, что он размахивал руками, ругался матом... Кто? Стас? Все люди знают, какой он воспитанный, дипломатичный. Он вообще против мата! Ему дали тогда 15 суток", — рассказывает мать.





На этот раз программиста задержали на выходе из магазина. К матери пришли с обыском, который длился с 23 до 2 часов ночи. По словам женщины, силовики забрали технику, телефоны и некоторую одежду её сына.





"Спрашиваю у следователя: "За что вы забрали моего сына?" А он говорит: "А зачем он визу делал?" Я говорю: "Что, разве это противозаконно? Он из-за того, что был на сутках, потерял работу, хотел в Польшу устроиться". А следователь своё: "Делал визу — значит, хотел сбежать!" Я спрашивала: "Он что украл или убил кого?" Следователь говорит, что нет, но суд разберётся", — делится подробностями мать Стаса.





Она узнала, что сына обвиняют по статье 342 Уголовного кодекса — "Массовые беспорядки".