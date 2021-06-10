ФСБ России специально забрасывала "воров в законе" в Украину для дестабилизации страны
ФСБ России специально забрасывала в Украину "воров в законе" для дестабилизации ситуации. В результате криминал с российскими корнями наводнил страну, но сегодня ситуация изменилась.
Фото: глава правоохранительного комитета Рад Денис Монастырский (РБК-Украина/Виталий Носач)
Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский, пишет РБК-Украина.
"Благодаря ФСБ России много "воров в законе" специально забрасывались, делегировались в Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию", - сказал он.
По его словам, пару лет назад Украина была одним из топ-мест для "воров в законе", но сегодня ситуация изменилась. Лидеры криминального мира выбирают другие страны, среди которых самой популярной стала Турция.
Монастырский отметил, что в связи с активной борьбой с "ворами в законе" в Украине силовикам и их семьям стали поступать угрозы. Сейчас ведется работа по обеспечению безопасности правоохранителей - им выделяется государственная охрана.
Напомним, ранее президент Украины заявил, что после санкций СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) удалось достичь нулевого влияния "воров в законе" на криминогенную ситуацию в Украине. Также, по его словам, достигнут прогресс и по криминальным авторитетам.
Отметим, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".
После этого по всей стране начались массовые задержания и аресты представителей преступного мира.
Источник: Дмитрий Кузнецов
07:20 10/06/2021
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