Беларусь, "которую мы потеряли"

По словам Курейчика, на данный момент "чиновники не смогли сделать так, чтобы не было большого числа обиженных и пострадавших - десятки тысяч человек считают себя очень пострадавшими в этой ситуации (в послевыборный период протестов - Смартпресс)". Эксперт подчеркнул, что любая подобная вещь как попытка смены власти после 26 лет – это гигантская травма для общества, а "общественные обиды не уходят быстро, они наоборот, по чуть-чуть разрастаются".





При этом, Курейчик считает, что Беларусь образца "до 2020 года" достигла своего потолка. По его словам, это наглядно демонстрирует показатель ВВП на душу населения: "Отставание по ВВП на душу населения по сравнению с Литвой, Латвией и Россией все время росло. Мы, вроде, островок стабильности, есть все условия: дешевый газ, дешевая нефть, дешевые кредиты – все было, - а отставание по ВВП на душу населения росло. И по сравнению с Литвой и Польшей - уже в 2 раза. Тоже самое с зарплатами - мы уперлись в какой-то потолок".





В то же время он отметил, что с другой стороны то, что происходит сейчас: принятие законов, "которые ограничивает все на свете, которые делают невозможной гражданскую активность как таковую, которые делают практически невозможной нормальную работу независимых СМИ, работу политических партий и профсоюзов — это конечно гораздо хуже чем то, что было до выборов".





О протестах и победе властей

По мнению Курейчика, белорусские власти не победили протест, они просто заморозили конфликт. "Власть же не вернула популярность, она ее потеряла. Она же не вернула голоса, она их потеряла. Она не вернула рейтинг, она его потеряла еще больше. Это означает, что активную часть общества задавили, но это лишь активная часть, она всегда небольшая в любом обществе, что в американском, что в российском, что в белорусском", - пояснил эксперт.





Курейчик добавил, что непосредственно "активистская пена" будет продолжать по чуть-чуть проявляться, потому что все еще не удовлетворен запрос общества. "Ты руководитель, твои работники тобой недовольны, ты их побил. Они замолчали. Они что стали довольны тобой? Недовольны. То, что происходит сейчас — это не победа, это заморозка конфликта", - считает Курейчик.





При этом, он отметил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко перестала доверять та основная масса, которая выбирала его в 1994 году.





Эксперт отмечает, что об отсутствии реальной силы у властей свидетельствуют несколько факторов, в частности, отмена местных выборов: "Власть понимает, что выиграть их невозможно. В этой электоральной картине выиграть выборы даже со всеми возможными фальсификациями просто невозможно". "Я подозреваю что будет проблема и с референдумом (по изменению Конституции – Смартпресс), его выиграть тоже невозможно", - добавил он.





По его мнению, единение белорусского общество в ближайшем будущем невозможно: "Часть сидит в тюрьмах, причем это известнейшие люди, у которых десятки тысяч последователей, которые считают, что это абсолютно несправедливо". И отношение к этим людям у власти такое, что их не существует, а они существуют. "Поэтому прежде всего для примирения общества надо всех выпускать. Это единственный шаг, который может сделать власть для организации общественного примирения", - подчеркнул Курейчик.



Сейчас хотите свободы в экономике, а завтра - политической свободы?

Повысить рейтинг власти могли бы какие-то шаги по улучшению ситуации в экономике, налаживанию инвестиционного климата, отмечает драматург. Но, по словам Курейчика, таких шагов власть не делает. А объясняется это, считает эксперт, тем, что экономические реформы в области бизнеса – "это, прежде всего формирование экономической свободы. А все, что связано с понятием свободы вызывает у власти очевидную оскомину и даже страх". "Потому что начинается все с экономической свободы, потом сразу все хотят политической", - отметил Курейчик.





Самое опасное, что может быть дальше

В связи с событиями поствыборного периода белорусское общество оказалось расколотым по политическим убеждениям. По мнению Курейчика, самое опасное, к чему это может привести - потеря независимости и суверенитета, потому что "гражданский конфликт ослабляет страну, сильно ее обескровливает". "Потому что много тут вмешательств и санкции, и пятое, и десятое. И все силы Лукашенко бросил на борьбу с активистами, а реально оголены фланги, страна слабеет. А слабая страна - всегда вкусная добыча", - пояснил эксперт.





По его словам, многие люди сейчас рассуждают, что “Лукашенко уже всем надоел давайте Путина”. "Здесь есть своя проблема и надо ее признать. У России свой собственный эгоистический и достаточно имперский проект. Они об этом говорят честно, ничего не скрывают. Их задача – собирание русского мира, земли русской. Их проект включает в себя работу в зоне Украины, Беларуси, Северного Казахстана и т.д.", - сказал Курейчик.





"Я думаю, что во многом поведение Владимира Владимировича Путина об этом и говорит. Он выставляет Лукашенко немного вперед: посмотрите на него, зачем он вам, давайте я лучше буду. Он (Путин – Смартпресс) это Европе говорит и белорусам намекает. Вот он (Лукашенко – Смартпресс) в море купается, а я (Путин – Смартпресс) - нормальный человек. И пытается себя здесь тоже таким образом продать", - считает Курейчик.





Кроме того, он отмечает, что при возможном вхождении Беларуси в состав России некоторые сферы культуры могут "вступить в серьезные трения" на почве белорусского языка. "Есть сферы культуры, в которых будут очень серьезные трения, прежде всего, это все, что связано с беларускай мовай, традициями. Это очень мощное ядро белорусской культуры, оно объединяет огромное количество писателей, музыкантов, публицистов, актеров, режиссеров, которые на языковой теме могут вступить в очень жесткий конфликт", - сказал Курейчик.





По его словам, известно, что "достаточно большая часть российской культурной элиты, к сожалению, в том числе просто не признает самостоятельность белорусского языка, считая его диалектом". "Это объективная реальность и на этом тоже может быть серьезная конфликтология", - подчеркнул Курейчик.



