В состав жюри вошли художники и дизайнеры.

На конкурс было подано 104 заявки, представлено 174 работы и авторские концепции. Каждая из них – оригинальна и интересна.

Лучшей из них была признана работа «Мы» Виталия Ортюха – дизайнера, автора талисмана проходившего в Минске Чемпионата мира по хоккею 2014 года, пишет .

Представленный на конкурс логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента и оттенка василька – одного из символов нашей страны.





Слоган работы: «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «МЫ» – белорусского народа», сообщили в ведомстве.

Фото: reform.by.







