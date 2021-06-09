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Посольство США в Минске возобновит прием документов на получение ряда категорий виз

Посольство США в Минске возобновит прием документов и проведение собеседований на получение некоторых виз, сообщает диппредставительство в своем аккаунте в Инстаграм в среду.

"Посольство США в Минске возобновит прием документов и проведение собеседований на получение студенческих виз, рабочих виз, выдаваемых на основании одобренной петиции, а также гостевых виз для поездок в экстренных случаях, связанных с болезнью или смертью родственников. Ограниченное количество мест будет открыто с 16 июня по 1 августа", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что места для собеседований заполнятся быстро. Там рекомендуют заинтересованным гражданам Беларуси и иностранцам с разрешением на временное проживание или видом на жительство в Беларуси оперативно связаться с диппредставительством, чтобы запросить время на подачу документов и собеседование, пишет interfax.by

Белорусский МИД в этом месяце в ответ на санкции США объявил о сокращении дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии с 13 июля. Также Минск отзывает решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.

С 2008 года остается вакантной должность посла США в Беларуси. В декабре 2020 года Госдеп США утвердил на должность посла США в Беларуси Джули Фишер. Она должна была занять должность, остававшуюся вакантной с 2008 года, но до сих пор не прибыла в Беларусь. Аккредитация посла не завершена, никакого официального отношения к Беларуси Джули Фишер пока не имеет, заявлял ранее пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Фишер за пределами Беларуси поддерживает контакты с представителями белорусской оппозиции, в том числе экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
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