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Что известно о личности мужчины, ударившего Макрона - читал Гитлера, любитель военных симуляторов

Неприятный инцидент произошел во время поездки Макрона в департамент Дром.

Президент 8 июня посетил регион, чтобы встретиться с сотрудниками предприятий общественного питания, после чего он вышел к французам, ожидавшим его на улице.

Макрон подошел к толпе, которая стояла за ограждением, он подал руку одному из мужчин. Однако после этого мужчина ударил Макрона по лицу.

Фото: kremlin.ru


В происходящее вмешалась президентская охрана. После инцидента Макрон призвал не преувеличивать ситуацию с пощечиной.
Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона на публичном мероприятии, заявил, что не планировал этого делать, – сообщил 9 июня телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Сообщается, что напавшего на президента зовут Дэмиан Тарел, ему 28 лет.
Во время обыска в доме задержанного были обнаружены копия книги Адольфа Гитлера, оружие, флаг СССР, военные симуляторы.
belnovosti.by
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