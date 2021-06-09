Пассажиры вместо трех летели домой по пять и восемь часов, так как самолеты обходили закрытые для белорусской авиакомпании территории. МЛЫН.BY п оговорил с пассажирами этих двух рейсов.





Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве ввели в Евросоюзе после инцидента с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Многие страны поспешили прекратить авиасообщение с нашей страной. Белорусским туристам, которые успели улететь прямыми чартерами на отдых в Албанию, Черногорию, Тунис пришлось возвращаться домой специальными эвакуационными рейсами в обход закрытых территорий.





В числе тех, у кого возникли сложности с возвращением на родину, оказались и жители столицы и области.





Ранее мы писали, что самолет «Белавиа» выполнял эвакуационные рейсы в Тунис 1, 4 и 6 июня. 4 июня белорусский лайнер вылетел в Хургаду в 9:30. Этот же борт забрал застрявших туристов из Туниса. Самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск в 01:45. Общее время полета с тунисского острова Джерба до столицы заняло 5 часов 17 минут. К слову, до закрытия воздушного пространства Украины на это уходило 3 часа 20 минут.



Эвакуация из Туниса 5 июня: «Многие оказались даже рады дополнительным дням отдыха»

Белорусы вернулась из Туниса рейсом «Белавиа» в полночь с 4 на 5 июня. Самолет летел пять часов таким маршрутом:

Скриншот: flightradar24.com





Надежда из Вилейки с сестрой отдыхала на острове Джерба. Изначально планировался десятидневный тур с 20 по 30 мая. В воскресенье вечером должен был быть обратный рейс домой.





— У нас был оплачен отель с питанием. Из-за отмены полетов мы пробыли в Тунисе почти пять дополнительных дней. За новостями на отдыхе следили все, — рассказывает Надежда. — Эта ситуация ни для кого не оказалась шоковой — где-то внутри были готовы к такому исходу событий. Но эмоции у всех были разные.





В тот день, когда мы должны были улететь, наш оператор, принимающая сторона и отельные гиды создали групповые чаты и держали в курсе всех событий.





Надежда говорит: в основном люди были спокойны. Конечно, у кого были вопросы с работой, нервничали, но многие оказались даже рады дополнительным дням отдыха.





— Я была уверена в профессионализме оператора, к тому же мне не нужно было срочно на работу, так как запас отпуска еще был, поэтому отнеслась к этому спокойно. Нас никуда не переселяли, все расходы по проживанию и эвакуационного рейса туристов взял на себя оператор.





Летели мы почти шесть часов, но нас заранее до вылета об этом предупредили, так как маршрут был в облет Украины. Да, конечно, это не три, но когда мы пролетали над ночным Стамбулом — это была такая сказочная картинка, что мы посчитали это приятным бонусом за наш длительный перелет.





Кормили вкусно, но не привычным набором «Белавиа» — как мы поняли, наборами тунисских авиалиний.





Сейчас, когда уже все позади, читаешь обо всей ситуации и знаешь, сколько усилий на все было потрачено, чтобы вернуть нас домой. Думаю, что нам еще очень повезло. На мой взгляд, все прошло комфортно для туристов.

«Мы что, не нужны своей стране?»

— У меня не совсем стандартная ситуация, потому что я оказалась и в роли туриста, и в роли специалиста, — рассказывает сестра Надежды, Вероника. — Турист испытывает волнение в первые минуты, когда получает такую информацию. Безусловно, у многих сорвались планы, и на первых порах было непонятно, когда же увезут людей.





Но организованный туризм тем и отличается от самостоятельного тем, что за все процессы отвечает оператор. В нашем случае — это главный оператор и заказчик чартерных рейсов в Тунис. Реагирование в таких случаях мгновенное: гиды создали чаты, куда добавили туристов, где каждый мог уточнить интересующую его информацию. Я также старалась давать ее туристам. В нашем отеле паники не было. Как специалист, я понимаю, чего это стоило бизнесу — это космические затраты. Тем более, что туризм уже второй год проходит такие испытания, как ни одна сфера в стране (и не только в нашей стране).





По словам Вероники, рейс переносили дважды. Изначально на 3-е число, затем на 4-е.





— Конфликтов с оператором у нас не возникало, так как всем туристам было предоставлено бесплатное продление отдыха за счет оператора. Было скорее недоумение туристов такого характера: «Мы что, не нужны своей стране?». Но это был лишь единичный порыв эмоций. Белорусы оказались в этой ситуации очень терпеливыми и адекватными. Даже гид это отметил.





Полет у нас был прекрасный: новый борт, маршрут был известен. Всего на борту самолета находились 150 туристов. Мы были готовы к полету продолжительностью в пять часов. Рейс 6 июня был гораздо сложнее, так как они летели все восемь часов.





Все, кто отдыхал на Джербе, остались довольны исходом сложившейся ситуации.





Эвакуация из Туниса 6 июня и полет восемь часов: «Это было то еще испытание»

Кристина с мужем отдыхала в Тунисе в Хаммамете. Это было свадебное путешествие, планировался двенадцатидневный отпуск.





Фото: unsplash.com





— В ночь после свадьбы, 22 мая, мы с мужем вылетали в Тунис, на курорт Хаммамет. Изначально отдых планировался на 12 ночей (обратный вылет должен был состояться 3 июня), но по итогу на курорте мы провели 15 ночей (по 6 июня).





Информацию о том, что рейс могут отложить, туристы получили еще 31 мая от своего менеджера. Поэтому когда стало точно известно об отмене, паники особой не было.





— Да, расстроились, так как изоляция сместилась, плюс сразу по прилету нужно было выйти на работу. Стали решать, будем ли мы оставаться в своем отеле с доплатой либо переселимся в тот отель, который предложит принимающая сторона. По итогу остались в своем, так как хотелось все же продлить отпуск, а не просто ждать вывозного рейса. Как только организационные вопросы были решены, мы продолжили наслаждаться своим отдыхом.









Мы доплатили только за свой отель, но это была наша инициатива. Если бы мы переехали в тот отель, который предложил оператор, никаких доплат бы не потребовалось.





Как отмечает Кристина, никакого негатива со стороны туристов не было. И принимающая, и отправляющая стороны быстро реагировали и предоставляли актуальную информацию.





— О том, что лететь мы будем не 5,5 часа, как об этом говорилось ранее, а 8, мы узнали уже в день вылета. Это было не самой приятной новостью, но от нас ничего не зависит, так что мы спокойно приняли это как факт.





Перелет был долгим, тяжелым. Пилот давал стандартную информацию, как при вылете, так и в середине пути, а также на подлете к Минску. Он также говорил, что облетает Грецию, так как она запретила полеты буквально в тот же день, насколько я помню.





(Греция закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов, а также запретила им посадку в своих аэропортах с 5 июня до 5 июля — справка МЛЫН.BY).





Были маленькие дети на борту, но даже они справились и почти не капризничали. Беспокойство могли доставить скорее взрослые пассажиры, которые не соблюдали требования команды борта при дозаправке, приземлении в Минске и во время пролета зоны турбулентности.





При посадке в Анталии на дозаправку были даны четкие указания от команды — оставаться на своих местах, быть пристегнутыми ремнями безопасности, не пользоваться электроприборами. Но как только самолет полностью остановился, многие встали в проход, стали доставать личные вещи. На замечания бортпроводника по громкой связи никто не реагировал. Только после того, как бортпроводник вынужденно повысила голос с просьбой (которая все еще оставалась корректной и абсолютно профессиональной), указав на то, что необходимо освободить проходы, люди начали возвращаться на свои места. Чтобы не было ощущения, что такие требования — прихоть команды, хочу отметить, что к моменту начала дозаправки к самолету подъехал служебный автомобиль, похожий на те, что использует наша служба МЧС для тушения пожаров. То есть это элементарная техника безопасности.





По прилету в Минск было плюс-минус то же самое — до того, как появился сигнал о возможности расстегнуть ремни безопасности и встать со своих мест, люди стали подниматься и доставать личные вещи. Вполне возможно, я придираюсь, но, кажется, взрослые люди должны осознавать такие моменты. В остальном — это долгая поездка, которая будет в любом случае в тягость, если ты не выбирал ее осознанно.





Кормили на обратном пути почти так же, как и на рейсе в Тунис. Но как я поняла, еда была тунисская, а вот напитки везли из Беларуси. Предложили салат, горячее, хлеб, плавленый сырок, на десерт — конфету. Из напитков — каждому пакетик сока и 0,75 воды.





Да, и по поводу команды «Белавиа» — вообще никаких претензий. Максимально корректно, профессионально, помогали, поддерживали и отвечали на все интересующие нас вопросы.

А что с застрявшими на Кипре белорусами?

Ситуация с Кипром остается открытой. По разным данным на Кипре могут находиться от 200 до 450 белорусских туристов.





Накануне за отдыхающим из Беларуси отправили российский самолет, но лайнер развернули обратно. Подробности пока неизвестны.





Всех отдыхающих привезли в аэропорт Ларнаки, а затем вернули в гостиницу, куда их поселили на время вынужденного ожидания.





Ведь островное государство входит в состав Евросоюза, а летать «Белавиа» в аэропорты ЕС запретили.





В настоящий момент авиакомпания прорабатывает все возможные варианты, чтобы вывезти белорусов, застрявших там.



