Люди приходят через 21 день после введения первого компонента и уже на месте узнают, что «второго нет в наличии, а когда будет — неизвестно».





В минской поликлинике №38, где люди сегодня столкнулись с этой проблемой, журналистам не смогли ответить на вопрос:





«Обычно если мы приглашаем человека на первую прививку, то вторая состоится обязательно по графику. Но тут вот второй компонент не довезли своевременно. Нам обещали, что его передадут в нашу поликлинику до конца недели. Мы будем сообщать об этом гражданам по телефону».





Всем, кто хочет ускорить процесс, в Минздраве советуют обращаться в центральную поликлинику вашего района, которая обычно распределяет вакцины в другие медучреждения и может скоординировать, где еще можно привиться, а также в местные центры гигиены и эпидемиологии.





«Согласно последним исследованиям, интервал между введением двух компонентов может быть увеличен до 90 дней, — успокаивает читателей «Нашей Нивы» один из эпидемиологов. - Первый компонент и второй — разного состава, их даже разливают неодновременно, поэтому и поступать в поликлиники они могут в разное время».





Согласно последним данным, в Беларуси всего 619 тысяч человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 и около 329 тысяч граждан прошли полный курс вакцинации.