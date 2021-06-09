Редкая оперативность: чтобы уволить архиепископа Артемия, в Москве срочно собрался Синод РПЦ
Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий официально отправлен в отставку
В Москве 9 июня срочно собрался Синод РПЦ, чтобы рассмотреть вопрос владыки Артемия. В результате иерарх был "отправлен на покой по состоянию здоровья". Теперь он будет жить в Минске.
Новым епископом в Гродно стал 41-летний Антоний (светское имя Денис Доронин), который до этого был епископом Слуцким и Солигорским, передает Наша нива.
15:48 09/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение