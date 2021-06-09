Коррупционера из Минздрава Лосицкого тоже помиловали
На свободу также вышел Игорь Лосицкий — экс-замминистра здравоохранения, осужденный за коррупцию.
Информацию о том, что бывший топовый чиновник минздрава на свободе Onliner подтвердил его сын. По нашей информации, Лосицкого помиловали. Напомним, чиновника приговорили к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он отсидел почти 3 года.
«Да, это правда, отец на свободе, – рассказал сын Игоря Лосицкого. – Но больше никаких комментариев».
Ранее стало известно, что помилован и академик Александр Белецкий, который возглавлял РНПЦ травматологии и отропедии
13:18 09/06/2021
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