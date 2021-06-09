+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Коррупционера из Минздрава Лосицкого тоже помиловали

На свободу также вышел Игорь Лосицкий — экс-замминистра здравоохранения, осужденный за коррупцию.


Информацию о том, что бывший топовый чиновник минздрава на свободе Onliner подтвердил его сын. По нашей информации, Лосицкого помиловали. Напомним, чиновника приговорили к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он отсидел почти 3 года.

«Да, это правда, отец на свободе, – рассказал сын Игоря Лосицкого. – Но больше никаких комментариев».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]