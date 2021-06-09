Коррупционера из Минздрава Лосицкого тоже помиловали





Информацию о том, что бывший топовый чиновник минздрава на свободе Onliner подтвердил его сын. По нашей информации, Лосицкого помиловали. Напомним, чиновника приговорили к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он отсидел почти 3 года.





«Да, это правда, отец на свободе, – рассказал сын Игоря Лосицкого. – Но больше никаких комментариев».



