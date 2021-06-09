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Блогершу Ольгу Токарчук отправили в карцер

Блогершу Ольгу Токарчук, задержанную в середине мая в Минске, поместили в карцер

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на родителей Ольги.

Они во вторник не смогли оставить для нее передачу в жодинской тюрьме.

"Сегодня утром мы привезли Оле передачу в Жодино. То, что она просила в письме: огурцы, помидоры, лук, салат, чеснок, черный хлеб. Передачу у нас не приняли ", —  рассказал отец Ольги Андрей Токарчук.

Родителям сообщили, что их дочь поместили в карцер до 14 июня. Причина —  нарушение правил внутреннего распорядка. Однако, что именно нарушила Ольга, им не объяснили.

Андрей Токарчук — в прошлом сотрудник милиции. По его словам, "само по себе лишение свободы — это шок. А карцер — это шок вдвойне".

Ольгу Токарчук задержали 19 мая. Спустя несколько дней перевезли из изолятора на Окрестина в жодинскую тюрьму.  Ей вменяют три статьи УК: 391 (оскорбление судьи), 188 (клевета) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

У Ольги двое несовершеннолетних детей — 3 и 7 лет. Она ведет блог, на который подписаны около 37 тысяч человек. 

Ранее ее уже задерживали и штрафовали в рамках административных процессов.  В одном из своих видео, записанных на случай ареста, она говорила, что не хочет прятаться или уезжать за границу, но не может и молчать. 

"Если каждый из нас замолчит, будет то, что было год назад: каждый на кухне тихонько ненавидел власть, осуждал её, но сидел и ничего не делал. Жить на коленях я не хочу", — говорила тогда Ольга Токарчук.

Правозащитники признали Ольгу политзаключенной.
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