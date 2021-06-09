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Самолет с "важным грузом": ОАЭ подарили Беларуси 10 тысяч доз китайской вакцины

Объединенные Арабские Эмираты передали Беларуси китайскую вакцину против коронавируса, говорится в телеграм-канале Минздрава в среду.

"Вакцину против коронавируса передали Объединенные Арабские Эмираты Беларуси. Самолет с важным грузом прилетел сегодня ночью в Минск", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что в аэропорту "важный груз" (около 10 тыс. доз) встречали главный врач республиканского центра организации медицинского реагирования министерства здравоохранения Эдуард Вальчук и временный поверенный в делах ОАЭ в Республике Беларусь Мохаммед эдь-Шахи.

По словам Эдуарда Вальчука, вакцина необходима сейчас во всем мире, Беларусь не исключение. "И дружественный шаг солидарности во имя здоровья правительства ОАЭ, Международного движения Красного Полумесяца и Посольства ОАЭ, значим для нашей страны", - отметил Вальчук.

В Минздраве отметили, что инактивированная вакцина китайского производства Sars-CoV-2 "Vero Cell", которая прибыла в Минск, помимо Китая одобрена к использованию в ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Венгрии и некоторых других странах.
Источник: interfax.by
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