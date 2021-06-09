"Вакцину против коронавируса передали Объединенные Арабские Эмираты Беларуси. Самолет с важным грузом прилетел сегодня ночью в Минск", - проинформировали в министерстве.





Там сообщили, что в аэропорту "важный груз" (около 10 тыс. доз) встречали главный врач республиканского центра организации медицинского реагирования министерства здравоохранения Эдуард Вальчук и временный поверенный в делах ОАЭ в Республике Беларусь Мохаммед эдь-Шахи.





По словам Эдуарда Вальчука, вакцина необходима сейчас во всем мире, Беларусь не исключение. "И дружественный шаг солидарности во имя здоровья правительства ОАЭ, Международного движения Красного Полумесяца и Посольства ОАЭ, значим для нашей страны", - отметил Вальчук.





В Минздраве отметили, что инактивированная вакцина китайского производства Sars-CoV-2 "Vero Cell", которая прибыла в Минск, помимо Китая одобрена к использованию в ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Венгрии и некоторых других странах.