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Адвокат Бабарико попросил суд выпустить его из СИЗО

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству защитника основного фигуранта процесса.


Защита экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико просить суд изменить ему меру пресечения и отпустить его из СИЗО КГБ.

Такое ходатайство озвучил в суде адвокат Дмитрий Лаевский, который заявил, что на настоящий момент нет оснований для такой меры пресечения и нет доказательств вины экс-банкира.

Он назвал нахождение под стражей Бабарико "жесткой мерой" и отметил, что обвиняемый, если будет отпущен из-под стражи, готов являться по любому требованию. 
Источник: sputnik.by
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