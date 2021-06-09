Об этом сообщает сайт volkovysk.by.





После президентских выборов Архиепископ Артемий стал одним из немногих иерархов Белорусской православной церкви, кто открыто высказался о происходящем в Беларуси.





Сразу после жесткого подавления протестов он заявил в одной из проповедей , что "мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим о том, что совершается беззаконие. Наши люди просто звереют и терзают своих же братьев".





Нынешней весной Артемий снова косвенно высказался о ситуации в стране и заявил, что "идти путем приспособленчества — это путь самоуничтожения".



