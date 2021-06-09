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"Молчанием продается Бог" Выступившего против насилия архиепископа Артемия лишают должности

Накануне в Минске прошло заседание Синода Белорусской православной церкви. По его итогам было принято решение об освобождении от должности архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия

"Молчанием продается Бог" Выступившего против насилия архиепископа Артемия лишают должности
Об этом сообщает сайт volkovysk.by.

После президентских выборов Архиепископ Артемий стал одним из немногих иерархов Белорусской православной церкви, кто открыто высказался о происходящем в Беларуси.  

Сразу после жесткого подавления протестов он заявил в одной из проповедей, что "мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим о том, что совершается беззаконие. Наши люди просто звереют и терзают своих же братьев".

Нынешней весной Артемий снова косвенно высказался о ситуации в стране и заявил, что "идти путем приспособленчества — это путь самоуничтожения".


Однако, как выяснила Наша нива, решение может быть и было такое принято, но оно не окончательное. Любые решения БПЦ должны быть утверждены в Москве

«Я вам скажу откровенно и без обиняков: я не знаю. На сегодняшний момент никто вам не сможет эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть. Белорусский синод принимает решения, но оглашены они могут быть только после того, как их рассмотрит патриарх.

Бывали случаи в истории, когда наш синод принимал те или иные решения, но они не были утверждены», — говорит пресс-секретарь БПЦ иеромонах Афанасий.

Пресс-секретарь Гродненской епархии диакон Дмитрий Павлюкевич сказал «НН» примерно то же самое. По его информации, РПЦ рассмотрит журналы заседания Белорусского синода ориентировочно 17 июня.

Архиепископу Артемию 69 лет. Он родился в Минске. Учился в Ленинградской духовной семинарии. Служил священником в Карелии. В 1982 году вернулся в Беларусь. В 1996 году пострижен в монашество. В тот же год стал епископом Гродненским и Волковысским.
"Белорусский партизан"
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