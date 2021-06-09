У королевской семьи вызывает озабоченность психическое здоровье принца Гарри
Королевский биограф, автор книги "Гарри: биография принца" Анджела Левин утверждает, что королевская семья щадит принца Гарри, поскольку сомневается в его психическом здоровье.
Об этом она написала в своем Twitter, сообщает ru.oxu.az со ссылкой на lentа.ru.
По мнению Левин, именно этим объясняется нежелание королевы отбирать у Гарри титулы или разрывать отношения между ним и королевской семьей.
"На мой взгляд, члены королевской семьи в Лондоне крайне озабочены его психическим здоровьем и полагают, что если хлопнуть дверью у него перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими", - считает А. Левин.
В конце мая на видеосервисе Apple TV+ вышел документальный сериал "Моя невидимая сторона", спродюсированный принцем Гарри. В нем рассказывается, что он злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак. В марте его жена Меган Маркл призналась в интервью Опре Уинфри, что подумывала о самоубийстве.
09:52 09/06/2021
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