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В Беларуси изменены правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста

В понедельник Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения и дополнения в Уголовный кодекс.

В Беларуси изменены правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста
Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста изменены в Беларуси, сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов, пишет  Sputnik.

Закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" на весенней сессии был принят нижней платой белорусского парламента и одобрен сенаторами, а позднее опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Основные положения закона вступают в силу через 3 месяца после опубликования.

"Теперь два дня домашнего ареста соответствуют одному дню ареста или лишения свободы, двум дням ограничения свободы. Один день содержания под стражей соответствует полутора дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режима, одному дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого и особого режима или в тюрьме, одному дню ареста", - говорится в сообщении.

Также новый Кодекс предусматривает примирение обвиняемого с потерпевшим с помощью заключения медиативного соглашения.

Изменения в УК


Кроме того, обновленный закон ужесточает наказание за убийство сотрудника милиции, изменения внесены в раздел об уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности. Как следует из подписанного закона, в статью 362 ("Убийство сотрудника органов внутренних дел") внесены изменения - повышен нижний порог наказания за преступление.

Кроме этого, в название статьи внесено слово "военнослужащий". Ужесточена ответственность за насилие или угрозу в отношении сотрудников правоохранительных органов и судей, а также сопротивление сотрудникам милиции и оскорбление представителей власти.

Также в перечне - организация беспорядков, призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий, блокирование дорог и уклонение от уплаты налогов.

В законе смягчена ответственность по ряду статей УК, некоторые составы преступлений вообще исключены из Уголовного кодекса.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Лилия Ананич подчеркнула, что для законопослушных граждан новые законы в их жизни ничего не меняют.

"Мы увидели, что законодательство, к сожалению, оказалось не достаточным для того, чтобы пресекать и превентивно принимать меры для того, чтобы на наших улицах было невозможно то, что мы увидели в 2020 году", - сказала она в эфире телеканала ОНТ.
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