Вниманию отдыхающих! Пчелы не спешат покидать парк Горького





Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили читатели.





В понедельник сотрудники и спасатели приняли совместное решение, щадящее полезных насекомых, — пчелам дали время самим покинуть колесо. Уже утром 7 июня большая часть роя улетела — осталась его треть. Ожидалось, что и эти насекомые в ближайшее время покинут аттракцион.





По словам читателей, пчелы все же решили задержаться в парке. Их вновь заметили возле аттракциона 8 июня.





В МЧС рассказали, что вечером спасатели уже работают в парке. Они проверят скрытые конструкции колеса обозрения. По результатам осмотра аттракциона будет принято решение, нужно ли принимать меры по ликвидации пчел.