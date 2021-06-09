Вниманию отдыхающих! Пчелы не спешат покидать парк Горького
Колесо обозрения в парке им. М. Горького атаковали пчелы, которых там заметили еще 6 июня.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили читатели.
В понедельник сотрудники и спасатели приняли совместное решение, щадящее полезных насекомых, — пчелам дали время самим покинуть колесо. Уже утром 7 июня большая часть роя улетела — осталась его треть. Ожидалось, что и эти насекомые в ближайшее время покинут аттракцион.
По словам читателей, пчелы все же решили задержаться в парке. Их вновь заметили возле аттракциона 8 июня.
В МЧС рассказали, что вечером спасатели уже работают в парке. Они проверят скрытые конструкции колеса обозрения. По результатам осмотра аттракциона будет принято решение, нужно ли принимать меры по ликвидации пчел.
09:20 09/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение