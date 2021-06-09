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Вниманию отдыхающих! Пчелы не спешат покидать парк Горького

Колесо обозрения в парке им. М. Горького атаковали пчелы, которых там заметили еще 6 июня.


Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили читатели.

В понедельник сотрудники и спасатели приняли совместное решение, щадящее полезных насекомых, — пчелам дали время самим покинуть колесо. Уже утром 7 июня большая часть роя улетела — осталась его треть. Ожидалось, что и эти насекомые в ближайшее время покинут аттракцион.

По словам читателей, пчелы все же решили задержаться в парке. Их вновь заметили возле аттракциона 8 июня.

В МЧС рассказали, что вечером спасатели уже работают в парке. Они проверят скрытые конструкции колеса обозрения. По результатам осмотра аттракциона будет принято решение, нужно ли принимать меры по ликвидации пчел.
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