+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Анжелика Агурбаш об иске по шубам: «Обращение в суд –полная неожиданность!»

Накануне Экономический суд Минска удовлетворил иск «Белкоопсоюза» об истребовании имущества на сумму около 83 тысяч долларов. Решение вынесли несмотря даже на отсутствие ответчицы.

Фото: mlyn.by

Причиной разбирательства стало заявление «Белкоопсоюза», что четыре года назад между предприятием и певицей был заключен договор на реализацию 40 норковых шуб. По словам представителей «Белкоопсоюза», Агурбаш  забрала товар, но с ноября 2018 года так и не заплатила – и долгое время игнорирует законные требования организации, пишет blizko.by.


«Для меня обращение в суд со стороны «Белкоопсоюз» и «Белкоопвнешторг» - полная неожиданность! Теперь я понимаю ситуацию. Я не комментирую все обстоятельства», - сказала Белсату Анжелика Агурбаш.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]