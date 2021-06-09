Есть одно и для водителей. Так, "бесправников-повторников" будут судить согласно Уголовному кодексу. В нем появилась ст.3172 "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления". В ней говорится:





1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно, – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до шести месяцев, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, пишет Автоновости.









2. То же деяние, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо в течение одного года после наложения административного взыскания за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, предусмотренного частью 2 статьи 18.14 КоАП РБ, вновь управляло транспортным средством, не имея права управления этим средством.





Напомним, что ответственность за управление без права управления предусмотрена КоАП РБ. По ч.1 ст.18.14 КоАП штраф составляет от 5 до 20 базовых величин, за повторность по ч.2 ст.18.14 КоАП штраф составляет от 20 до 50 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.





Когда поправки в УК анонсировались, начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генеральной прокуратуры Евгения Парамонова прокомментировала их так: "В этом вопросе важен превентивный эффект. Такие деяния повлекут за собой судимость со всеми вытекающими последствиями". Представитель Генпрокуратуры считает, что это станет дополнительным элементом обеспечения безопасности на дорогах.





В конце мая Александр Лукашенко подписал Закон РБ "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Помимо прочего, будет ужесточена ответственность за убийство сотрудника милиции или военнослужащего; за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей; за сопротивление сотрудникам милиции; за публичное оскорбление представителя власти; за организацию беспорядков либо участие в них; за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий; за умышленное блокирование дорог, повлекшее серьезный ущерб.





Изменения вступят в силу через 10 дней.