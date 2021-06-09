В Италии задержаны белорусы по делу о «клонировании» авто
На Сицилии проведена полицейская операция с кодовым названием RAV 4 по задержанию девяти человек, в том числе уроженцев Беларуси, России и Румынии, подозреваемых в легализации угнанных автомобилей. Об этом сообщило в пресс-релизе полицейское управление провинции Мессина.
Операцию по распоряжению судьи, ведущего предварительное расследование, осуществила утром 26 мая дорожная полиция провинции Мессина при содействии правоохранителей провинций Катания, Сиракуза, Рагуза и Энна.
В отношении четырех задержанных избрана мера пресечения в виде предварительного заключения, в отношении остальных пяти – домашнего ареста. Их подозревают в преступном сговоре, подделке документов и отмывании денег.
Сколько именно среди задержанных белорусов, не уточняется. В целом обо всех иностранцах в пресс-релизе сказано только, что они уже длительное время проживают в Италии – в частности, в коммунах Джойоза-Мареа и Патти.
Отмечается, что в ходе расследования выявлено преступное сообщество, действовавшее до мая 2020 года и занимавшееся легализацией элитных авто марки Toyota (особенно моделей RAV 4 и Lexus), угнанных за рубежом или имеющих другое незаконное происхождение, с целью их дальнейшей продажи.
Судья подчеркнул сложность преступного механизма, который был разработан и выполнялся «с хирургической точностью и высоким профессионализмом».
Для регистрации в Италии угнанной, обычно за рубежом, машины ее превращали в «клон», «двойник» неугнанного автомобиля той же марки и модели, колесящего по дорогам также где-нибудь в другой стране.
Для этого на угнанное транспортное средство с помощью сложной технологии наносили VIN-номер неугнанной, а в подделанных документах, нужных для постановки на учет, опять же записывались все данные неугнанной.
Причем иногда машину регистрировали еще до угона, пользуясь тем, что сотрудники соответствующего органа в Мессине не проверяли реальное существование ставившегося на учет транспортного средства.
В ходе расследования было изъято пять автомобилей – два Toyota Rav 4 и три Toyota Lexus.
Банковские проверки и финансовые расследования, инициированные в отношении подозреваемых, показали несоответствие между декларируемым ими доходом и движением денежных средств.
Дорожная полиция Мессины приступила к наложению ареста на девять автомобилей Rav 4 и Lexus, зарегистрированных на имя подозреваемых.
08:17 09/06/2021
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