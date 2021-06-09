В Беларуси водителям-должникам запретят садиться за руль и охотиться





8 июня официально опубликовано Постановление Министерства юстиции от 21 мая 2021 г. №93, которым утверждена Инструкция о порядке взаимодействия органов принудительного исполнения с ГАИ МВД, Государственной инспекцией по маломерным судам и организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.





Ограничения распространяются не только на автомобили, но и на моторные маломерные суда. Кроме того, должникам запретят охотиться.





Исключение составят случаи, когда должнику нужно пользоваться транспортным средством для заработка и это является единственным источником дохода.





Кроме того, не будут ограничивать действия водительских "прав" инвалидов.





Действие водительского удостоверения может возобновить суд в случае уплаты штрафа или замены меры обеспечения на другую.





Постановление вступит в силу с 15 июля этого года.