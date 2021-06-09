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В Беларуси водителям-должникам запретят садиться за руль и охотиться

Власти решили ограничивать действия водительских удостоверений белорусов, которые не платят штрафы, назначенные судом, сообщает Intex-press.by со ссылкой на Национальный правовой портал.


8 июня официально опубликовано Постановление Министерства юстиции от 21 мая 2021 г. №93, которым утверждена Инструкция о порядке взаимодействия органов принудительного исполнения с ГАИ МВД, Государственной инспекцией по маломерным судам и организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.

Ограничения распространяются не только на автомобили, но и на моторные маломерные суда. Кроме того, должникам запретят охотиться.

Исключение составят случаи, когда должнику нужно пользоваться транспортным средством для заработка и это является единственным источником дохода.

Кроме того, не будут ограничивать действия водительских "прав" инвалидов.

Действие водительского удостоверения может возобновить суд в случае уплаты штрафа или замены меры обеспечения на другую.

Постановление вступит в силу с 15 июля этого года.
ABW.by
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