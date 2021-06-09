В Минске начали строить здание посольства Польши





На площадке, выделенной под объект, замечена строительная техника: бульдозер роет котлован, самосвалы вывозят грунт, устроены рабочие бытовки, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».









Диппредставительство расположится неподалеку от Комсомольского озера. Ранее вдоль Старовиленского тракта неподалеку от Дворца детей и молодежи возведены посольства Ирана и Азербайджана. Еще два участка между ними были зарезервированы под такие же объекты для Польши и Молдовы. И вот на одном из них началось строительство.









Как значится в паспорте объекта, срок окончания работ — апрель 2023-го. На рендерах видно, каким будет здание.





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