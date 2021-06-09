Кети Топурия отдыхает в Беларуси. Фото: Instagram





Солистка поп-группы «А’Студио» Кети Топурия отдыхает в Беларуси. Свежими снимками из отпуска певица поделилась с подписчиками в Instagram.





Напомним, что Топурия замужем за уроженцем Минска, бизнесменом и общественным деятелем Львом Деньговым. У них в январе этого года родился сын.





Сейчас певица уже несколько дней отдыхает в Беларуси. Она побывала на свадьбе у подруги, а также повеселилась на вечеринке с мужем и дочкой. Теперь Топурия опубликовала свежий снимок с отдыха и рассекретила место. Оказывается, артистка проводит время в парке-музее интерактивной истории «Сула», пишет kp.by.





Певица проводит время в парке-музеи интерактивной истории «Сула». Фото: Instagram





На свежем фото певица позирует у реки на фоне вигвама. Она выбрала для фотосессии черное платье-рубашку с завышенной талией и велосипедки, дополнив образ массивными ботинками на толстой подошве, которые уже второй сезон остаются в тренде.





Подписчики пришли в восторг от вида Кети и оставили многочисленные комментарии.





«Очень любим это место!», «Какая красотка», «Ноги роскошные», «Вы прям модель», «Кети, вы отлично выписались в местность», – высказали мнение поклонники.







