За оскорбление Лукашенко белоруса отправили в психбольницу





"Деяния Н. охватывали клевету в отношении президента Республики Беларусь, его публичное оскорбление, соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении, а также публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, а судьи – в связи с осуществлением правосудия", - говорится в сообщении.





Отмечается, что согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что фигурант "страдает психическим расстройством, что лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".





Жителю Минска суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре.



