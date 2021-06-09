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За оскорбление Лукашенко белоруса отправили в психбольницу

В столице Беларуси состоялся суд, во время которого решался вопрос о применении к жителю столицы принудительных мер безопасности и лечения. Минчанин якобы публично оскорблял Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Республики.


"Деяния Н. охватывали клевету в отношении президента Республики Беларусь, его публичное оскорбление, соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении, а также публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, а судьи – в связи с осуществлением правосудия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что фигурант "страдает психическим расстройством, что лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Жителю Минска суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
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