Народные приметы 9 июня: сегодня держите язык за зубами
В народе 9 июня отмечают Феодоры. В этот день наши предки придерживались кучи запретов, чтобы не навлечь беду в дом.
Gazeta.ua предлагает подробнее узнать о традициях праздника.
Сегодня лучше держать язык за зубами и не рассказывать откровенно о личной жизни. Верят, что сплетни разнесутся с бешеной скоростью. Запрещалось подметать, потому что 9 июня домовой прячется под веником. Неосмотрительная хозяйка может выгнать его из дома, а без него благосостояние долго не удержится. Нельзя на Феодору рассказывать о своих снах. Те, что приснятся в ночь на 9 июня - вещие, вскоре сбудутся.
Народные приметы 9 июня
Если за окном солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то скоро будет дождь.
Удушье утром - к ненастью.
Лес шумит - к дождю.
Утренняя роса долго не высыхает - к грозам.
Сегодня, 9 июня, православные верующие чтят памьять святого исповедника Иоанна Русина. Молясь ему, часто просят исцеления недугов и душевного покоя. Святой родился примерно в 1690 году в православной семье. Жили в Херсонской губернии. Военным попал в плен, где терпел муки из-за веры.
07:18 09/06/2021
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