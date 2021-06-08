Боты строчат тысячи сообщений в день про Беларусь, США и COVID-19

Британская исследовательская компания Comparitech обнаружила бот-ферму на фейсбуке. Спектр тем, на которые высказывались боты, ну очень широкий: от американских выборов и COVID-19 до протестов в Беларуси. Да-да, кто-то покупает ботов для того, чтобы влиять на мнение пользователей ФБ о белорусских протестах!





Бот-ферма размещалась на незащищенном сервере, и исследователям удалось, как они пишут, “заглянуть под капот”. В распоряжении владельцев фермы — почти 14 тысяч фальшивых аккаунтов. И каждый из этих аккаунтов размещал в среднем 15 сообщений в месяц.





Значительная часть аккаунтов зарегистрирована на mail.ru.

Эти боты пишут на фейсбук чаще, чем ты

Comparitech — та самая компания, которая в 2019 году сообщила об утечке данных десятков миллионов пользователей фейсбука. У неё британская прописка. В январе 2020 года — ещё до жёстких ограничений, сопутствовавших электоральной кампании, Comparitech поместила Беларусь в десятку стран с наиболее жёсткой цензурой в интернете. А теперь вот нашла ботоферму, которая пытается формировать белорусскую новостную повестку.





Всего боты с обнаруженной фермы выдают на фейсбук больше 200 тысяч сообщений в месяц. Около половины — на политическую тему. Ещё часть — это COVID-19 и последние новости. Боты обсуждали — или подталкивали к обсуждению — самые разные темы, от президентских выборов в США до пожаров в Калифорнии. И среди всей этой международной повестки — протесты в Беларуси.





“Эти боты используются для политических манипуляций. Они публикуют провокационный и вызывающий разногласие политический контент”, — пишет редактор Comparitech Пол Бишофф.

Как настоящие

Каждая учетная запись на этой ботоферме на первый взгляд выглядит как страница реального человека. Там есть и фото профиля, и список друзей. Среди друзей бота, кстати, может быть много ботов. Что логично.





Многие боты имеют адреса, зарегистрированные на mail.ru





Фейсбук постоянно вычищает ботов, которых способен распознать. Но автоматизированные системы могут отследить только самых очевидных. Сложные боты могут так мимикрировать под человека, что алгоритмы фейсбука не замечают разницы.





И не замечают подолгу. Например, самый ранний пост ботов с рассекреченной фермы был создан в октябре 2020 года. К маю фейсбук смог заблокировать только каждую десятую из учётных записей этой ботокоманды.





Боты умеют самостоятельно открывать страницы в браузере, перемещаться по ним, переходить по ссылкам, публиковать тексты и изображения, вступать в группы. Они могут делать вид, что заходят в аккаунт через разные устройства. Можно даже заставить бота замедлиться и не перемещаться по страницам быстрее, чем это делал бы человек.





Чтобы увеличить охват своих публикаций, боты присоединяются к группам в фейсбуке, где их сообщения с большой вероятностью увидят и обсудят реальные пользователи.

Кто построил ботоферму?

Этого в Comparitech не знают. Но мы можем порассуждать, зачем это было сделано. Такую ферму можно использовать в собственных целях или сдать в аренду — тому, кому нужнее.





Ботов можно использовать, чтобы искусственно раздуть общественный резонанс. Благодаря таким фермам можно сделать вид, что нужную тему поддерживают разные участники сообщества — а не только те, кто запустил обсуждение. Никогда не замечали, как какая-то горячая тема появляется в группе, а комментируют её сплошь незнакомые вам пользователи? Вот, это может быть оно.





Говоря белорусской терминологией доэлекторального периода, ботоферма — это такие “большая и малая карусели”, с помощью которых можно убедить в доминировании определённой точки зрения. Но для этого люди должны думать, что боты — тоже люди.





“Имейте в виду, что роботы не всегда вредоносны. Они могут быть настроены для публикации безопасного контента. До тех пор, пока администратор фермы ботов не решит использовать их в качестве оружия для атаки”, — резюмируют авторы статьи.





Со своей стороны можем посоветовать не тратить силы на споры в комментариях, если речь о выборах в США, протестах в Беларуси или коронавирусе. Причём даже если вы на 100% уверены, что за аватаркой не бот.



