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Винярский: после 146 дней финансовой блокады "Кнігазбору" разблокировали счета

Об этом в Facebook написал его директор Геннадий Винярский. Он добавил, что на днях сотрудники издательства получат первую зарплату в 2021 году.


В январе деятельностью "Кнігазбора" заинтересовался Департамент финансовых расследований КГК. Счета были заблокированы, нельзя было выдавать книги, директора таскали на допросы. "С политическими заявлениями не выступали, ничего политического не издавали, — говорил тогда Винярский. — Я не знаю, что там еще можно проверять!"

Однако проверка продолжалась до лета, пишет Еврорадио.
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