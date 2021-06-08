



В январе деятельностью "Кнігазбора" заинтересовался Департамент финансовых расследований КГК. Счета были заблокированы, нельзя было выдавать книги, директора таскали на допросы. "С политическими заявлениями не выступали, ничего политического не издавали, — говорил тогда Винярский. — Я не знаю, что там еще можно проверять!"





Однако проверка продолжалась до лета, пишет Еврорадио.



