Фотофакт. Респект грибнику из Кобрина - сезон открыт





Такие вот красавцы-подосиновики попались ему во время обхода своих грибных мест.

Первые в этом году подосиновики обнаружил житель Кобринского района

О том, что грибной сезон стартовал, стало известно еще неделю назад. Активные пользователи популярной у грибников группы во ВКонтакте «Грибы Беларуси» сообщали о первых находках.





И подберезовики появились.

После теплых летних дождиков о том, что грибы начали появляться, сообщают многие. В первую очередь идет разговор о том, что в лесу уже есть подосиновики и подберезовики.



