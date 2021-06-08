Счастье есть! Африканка родила сразу десять детей
Женщина была матерью близнецов, а недавно родила за один раз семь мальчиков и три девочки.
Фото: ria.ru
Гозиаме Тамара Ситхоле
В Южной Африке женщина родила десять детей. Многодетной матерью за один раз стала 37-летняя Гозиаме Тамара Ситхоле. На момент рождения десятерни у нее уже были близнецы. Об этом сообщает Wseet News.
Отмечается, что Гозиаме родила семерых мальчиков и трех девочек. Ей сделали кесарево сечение в одной из больниц Претории.
"Это семь мальчиков и три девочки. Она была на седьмом месяце и седьмом дне беременности", - подтвердили в медучреждении.
Пара утверждает, что беременность была естественной. На УЗИ женщине сначала говорили, что в утробе шесть малышей, затем сказали, что детей восемь. Операция показала, что Ситхоле выносила декаплетов.
Кроме этого, роженица рассказала, что у нее была сложная беременность - ранний токсикоз и боли в ногах.
Муж Гозиаме долго не верил врачам и считал такую беременность невозможной с точки зрения медицины. А затем пришел в восторг о того, что стал многодетным отцом за один миг.
19:41 08/06/2021
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