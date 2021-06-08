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"Буду давать показания только в Международном трибунале". В Бресте судят Полину Шарендо-Панасюк

В Бресте идет процесс по делу активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк. Прокурор запросил наказать ее лишением свободы на два года в колонии общего режима.

"Буду давать показания только в Международном трибунале". В Бресте судят Полину Шарендо-Панасюк
Как сообщает правозащитный центр «Вясна», активистку судят по трем статьям Уголовного кодекса. Две из них за оскорбление — президента и представителя власти, третья статья за насилие либо угрозу насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Потерпевшими по делу проходят семь милиционеров, пишет TUT.BY.


Кто такая Полина Шарендо-Панасюк 

Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января после того, как в ее доме прошел осмотр. Незадолго до этого, 29 декабря 2020 года, за БЧБ-флаг на окне на глазах жены и ребенка был задержан ее супруг Андрей Шарендо. Полина в момент задержания мужа эмоционально и резко высказалась в отношении сотрудников милиции, рассказывал ранее сам Шарендо.

— Сотрудники милиции позвонили в дверь, Полина не открыла. Родители рассказали, что она позвонила старшему сыну и сказала ехать к бабушке. Милиционеры подождали некоторое время, а потом выбили дверь приспособлением, похожим на кувалду, оцепили площадку. На руках у них был документ на осмотр жилища в связи с проверкой по уголовному делу по ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти), — говорил Андрей Шарендо.

После осмотра дома активистку поместили в изолятор временного содержания Бреста, а 6 января перевели в СИЗО № 7. 12 января ей предъявили обвинение по статье 364 Уголовного кодекса (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). 

Что происходило в суде

В суде показали записи с осмотра дома активистка 3 января, которые «содержат нецензурную лексику в адрес сотрудников». Также в материалах дела указано, что Полина Шарендо-Панасюк отказалась открывать сотрудникам органов внутренних дел дверь, из-за чего те ее выломали ее и провели осмотр. 

А у одного из потерпевших, которому активистка предположительно сорвала маску, была «ссадина на носу, которая не повлекла за собой кратковременного расстройства здоровья».

Адвокат Шарендо-Панасюк обратил внимание, что пришедшие проводить осмотр представились сотрудниками Московского РОВД, но кто и в каком качестве будет в нем участвовать, не пояснили. 

— Срыв медицинской маски с лица Рачинского можно расценивать как намерение увидеть лицо сотрудника, данных о том, что Шарендо-Панасюк хотела причинить телесные повреждения, не имеется. Возможно, это произошло по неосторожности, но квалифицировать это как насилие и препятствие деятельности милиции, полагаю, нельзя, — заявил защитник активистки.

Сама Полина Шарендо-Панасюк отказалась давать показания во время следствия и в суде. «Я буду давать показания только в Международном трибунале по преступлениям Лукашенко», — заявила она.

Что говорит обвиняемая

В последнем слове активистка назвала профанацией то, что сорванная маска квалифицируется как уголовное преступление. 

— Посмотрите, какие сроки даются политзаключенным — даже 18-летним девушкам — что означают эти сроки? Это значит, что эти люди, не в первый раз сфальсифицировав выборы, думают, что дубинками они загнали народ обратно. <...>  Приговоры, которые здесь провозглашаются, основаны не на силе закона, а на силе беззакония. 

Все приговоры подписаны и распределены заранее. Поэтому в связи с полной нелегитимностью всех ваших так называемых структур, все приговоры, в том числе, мой, не имеют юридической силы, не являются законными: я их не признаю, — сказала Полина Шарендо-Панасюк.

Прокурор попросил наказать ее двумя годами лишения свободы в колонии общего режима, указывая, что кроме названных преступлений, «обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновении сотрудникам милиции».

Приговор Шарендо-Панасюк суд вынесет 9 июня.
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