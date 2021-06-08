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Дочь гродненского подполковника милиции приговорили в Непале к 15 годам тюрьмы

Ее с приятелем задержали в этой стране с 6 кг кокаина.

Дочь гродненского подполковника милиции приговорили в Непале к 15 годам тюрьмы
О гродненцах Алине Алдошиной и Павле Васильеве не было слышно с начала 2020 года, когда было возбуждено уголовное дело. Молодых людей задержали 21 декабря 2019 года в Международном аэропорту Катманду с 6 килограммами кокаина, спрятанного в зимних куртках. Belsat.eu выяснил, что девушку и парня приговорили к 15 годам в непальской тюрьме и штрафу $4300.

Дживан Ниравля из непальского Бюро Контроля за наркотиками сообщил belsat.eu, что Алина Алдошина и Павел Васильев отбывают наказание в тюрьме в Катманду, и депортировать беларусов на родину не собираются.

«Суд вынес решение: 15 лет тюремного заключения, и каждый должен выплатить штраф в размере $ 4300».

О задержании белорусских граждан стало известно 25 декабря 2019 года. Кокаин обнаружили во время досмотра багажа беларусов рентгеном в аэропорту. Молодые люди прилетели из Турции и в тот же день должны были сесть в самолет на Гон-Конг, то есть в Непале были транзитом

Алина рассказывала после задержания, что они не знали о кокаине и решились на перевоз курток, так как хотели быстро заработать – Павел собирал деньги на компьютер, чтобы учиться программированию. 

На допросе в полиции беларусы признались, что товар им передали двое граждан Боливии во время встречи в отеле. Заказчики сказали, что куртки пропитаны каким-то медицинским препаратом. Гродненцам обещали за работу 2000 долларов.

Известно, что Алина – дочь первого заместителя начальника ОВД и главы криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно Алексея Алдошина. 

Информации о том, где сейчас работает бывший милицейский чиновник, в открытом доступе нет. Также неизвестно, связан ли его уход или увольнение с ситуацией вокруг дочери. Алексей Алдошин имеет много наград, в том числе медаль «За безупречную службу» III степени, которую получил по личному указу Лукашенко.

Последний раз Алина Алдошина была онлайн в прошлом году в начале мая.

Шесть килограммов кокаина – большой объем наркотиков, и такое преступление в Непале наказывается заключением от 15 до 25 лет, а также штрафом от $4400 до $22 000. Получается, что беларусам дали наименьший возможный срок.
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