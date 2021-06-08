Алине Алдошиной и Павле Васильеве не было слышно с начала 2020 года, когда было возбуждено уголовное дело. Молодых людей задержали 21 декабря 2019 года в Международном аэропорту Катманду с 6 килограммами кокаина, спрятанного в зимних куртках. О гродненцахне было слышно с начала 2020 года, когда было возбуждено уголовное дело. Молодых людей задержали 21 декабря 2019 года в Международном аэропорту Катманду с 6 килограммами кокаина, спрятанного в зимних куртках. Belsat.eu выяснил, что девушку и парня приговорили к 15 годам в непальской тюрьме и штрафу $4300.





Дживан Ниравля из непальского Бюро Контроля за наркотиками сообщил belsat.eu, что Алина Алдошина и Павел Васильев отбывают наказание в тюрьме в Катманду, и депортировать беларусов на родину не собираются.





«Суд вынес решение: 15 лет тюремного заключения, и каждый должен выплатить штраф в размере $ 4300».





О задержании белорусских граждан стало известно 25 декабря 2019 года. Кокаин обнаружили во время досмотра багажа беларусов рентгеном в аэропорту. Молодые люди прилетели из Турции и в тот же день должны были сесть в самолет на Гон-Конг, то есть в Непале были транзитом





Алина рассказывала после задержания, что они не знали о кокаине и решились на перевоз курток, так как хотели быстро заработать – Павел собирал деньги на компьютер, чтобы учиться программированию.





На допросе в полиции беларусы признались, что товар им передали двое граждан Боливии во время встречи в отеле. Заказчики сказали, что куртки пропитаны каким-то медицинским препаратом. Гродненцам обещали за работу 2000 долларов.





Известно, что Алина – дочь первого заместителя начальника ОВД и главы криминальной милиции администрации Ленинского района Гродно Алексея Алдошина.





Информации о том, где сейчас работает бывший милицейский чиновник, в открытом доступе нет. Также неизвестно, связан ли его уход или увольнение с ситуацией вокруг дочери. Алексей Алдошин имеет много наград, в том числе медаль «За безупречную службу» III степени, которую получил по личному указу Лукашенко.





Последний раз Алина Алдошина была онлайн в прошлом году в начале мая.





Шесть килограммов кокаина – большой объем наркотиков, и такое преступление в Непале наказывается заключением от 15 до 25 лет, а также штрафом от $4400 до $22 000. Получается, что беларусам дали наименьший возможный срок.