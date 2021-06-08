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В одном списке с Угандой и Туркменистаном: в Беларуси не будет работать VPN от Apple

Вчера в рамках конференции WWDC Apple представила новые операционные системы и нововведения в сервисы, которые касаются приватности.


Теперь же выяснилось, что не все страны будут поддерживать свежие технологии защиты пользователя, пишет onliner.by

Например, система Private Relay не появится в Беларуси, Китае, Туркменистане, Уганде, Казахстане, Колумбии, Саудовской Аравии, Египте, Южной Африке и на Филиппинах, сообщает Reuters.

Private Relay — новая функция для облачного сервиса iCloud. Ее смысл в обеспечении конфиденциальности при подключении к интернету и просмотре сайтов. 

Принцип работы: весь исходящий трафик браузера Safari кодируется так, чтобы его не мог распознать Apple и оператор связи, а затем запросы пользователя направляются через два автономных IRC-сервера. 

Один из них задает пользователю анонимный IP-адрес (указывает только на регион, но не на точное местоположение), а второй расшифровывает интернет-адрес и перенаправляет пользователя на сайт.

При такой схеме, уверяет Apple, никто не может определить данные о пользователе и посещаемых им сайтах, а также установить между ними соответствие.
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