В работе крупнейших интернет-ресурсов произошел необъяснимый сбой

Как сообщается на сайте DownDetector, с необъяснимыми проблемами столкнулись пользователи крупнейших интернет ресурсов: Twitch, Reddit, GitHub и Spotify.





Больше всего сообщений о неполадках в работе поступило от пользователей Twitch. О сбоях в работе платформы написали почти две тысячи человек. 75 процентов из них не смогли зайти на сайт, 21 процент пожаловались на проблемы со входом в систему. У остальных не загружались видеоролики.





О проблемах с доступом к Reddit сообщили более 400 человек. Практически у всех не загружался сайт.





Юзеры GitHub и Spotify также столкнулись с неполадками, связанными с загрузкой сайта и авторизацией в системе. Кроме того, 44% пользователей Spotify, пожаловавшихся на сбои, не смогли загрузить музыку.



