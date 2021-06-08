Шок! Годовалый ребенок погиб в собственной кроватке
Следователи проводят проверку по факту гибели в Молодечненском районе годовалого ребенка, уже опрошены родители, начата судебно-медицинская экспертиза
Предварительно установлено, что днем 7 июня малыш находился с бабушкой и дедушкой в доме в деревне. Около 11 утра его уложили спать, а через некоторое время мужчина обнаружил тело внука без признаков жизни.
"Ребенок находился сидя в кроватке, головой в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции", - рассказали в УСК по Минской области.
По факту гибели ребенка Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Источник: sputnik.by
13:42 08/06/2021
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