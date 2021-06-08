В Копыле убрали памятник Ленину

Такое решение исполком принял еще в марте. Во время благоустройства города к этим двум праздникам было решено демонтировать памятник и поставить его в сквере возле Детской школы искусств, передает « Наша нива ».





В настоящее время в базе данных сайта leninstatues.ru есть информация о 421 памятнике Ленину. Лишь девять из них имеют статус историко-культурной ценности.