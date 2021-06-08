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В Копыле убрали памятник Ленину

Накануне Дня белорусской письменности и областных «Дожинок» власти решили провести «генеральную уборку» в центре Копыля и перенести оттуда памятник Ленину.

Такое решение исполком принял еще в марте. Во время благоустройства города к этим двум праздникам было решено демонтировать памятник и поставить его в сквере возле Детской школы искусств, передает «Наша нива».

В настоящее время в базе данных сайта leninstatues.ru есть информация о 421 памятнике Ленину. Лишь девять из них имеют статус историко-культурной ценности.
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