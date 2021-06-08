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Что скрывают? В ВОЗ заявили, что не могут заставить Китай раскрыть данные о происхождении COVID-19

Исследования по происхождению вируса тормозят власти Китая, о чем неоднократно заявляли в ВОЗ.


Всемирная организация здравоохранения не может заставить Китай раскрыть больше данных о происхождении коронавируса.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет The Guardian.

"ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо к этому", – ответил он под давлением репортера, что организация должна "заставить" Китай быть более открытым.

"Мы полностью надеемся на сотрудничество, вклад и поддержку всех наших государств-членов в этом начинании", – добавил Райан.

Китай сообщил о вспышке неизвестной смертельной болезни в Ухане зимой 2019 года. Власти КНР закрыли город на карантин, однако это не остановило передачу вируса. С момента пандемии в мире погибли уже более 3,7 миллиона человек.

Сейчас специалисты рассматривают несколько версий происхождения коронавируса - его утечку из китайской лаборатории или передачу через инфицированное животное.

Исследования по происхождению вируса тормозят власти Китая, о чем неоднократно в своих отчетах сообщала ВОЗ. Сперва специалистам передавали подозрительную документацию, а затем ограничивали доступ к объектам китайской провинции.

Спецслужбы Британии и американские специалисты пришли к выводам, что гипотеза об "искусственном" происхождении вируса может быть оправданной. В расследованиях говорится о трех случаях инфицирования COVID-19 среди исследователей института вирусологии в Ухане еще в ноябре 2019 года.
Источник: УНИАН
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