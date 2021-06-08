+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Мне не нравилась власть, и я записал этот трек": за песню о Лукашенко парню грозит до трех лет тюрьмы

Его признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за "оскорбление президента Республики Беларусь"

"Сотрудники гомельского облуправления ГУБОПиК задержали 22-летнего парня в результате спецмероприятий, направленных на пресечение экстремистской деятельности.

Летом прошлого года молодой человек написал и исполнил песню, текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства. Трек был распространен в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах, в результате чего получил широкую огласку. 

Со слов автора, композиция создана под воздействием информации протестного толка из деструктивных телеграм-каналов. В последующем парень удалил запись из своих интернет-ресурсов. 

Следователи дали правовую оценку его действиям и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за оскорбление президента Республики Беларусь", - сообщает МВД в своем телеграм-канале. 

Как напоминает Комсомолка, первая часть статьи «Оскорбление Президента Республики Беларусь» предусматривает до двух лет тюрьмы. Вторая часть (если человек был ранее судим по этой статье, или же его действие соединено с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) – до трех лет.

"Тогда была волна, и было много всяких материалов, которые сложили такое мнение. Плюс мне самому не нравилась власть президента. Поэтому на эмоциях я записал такой трек. В течение двух недель после разговора с матерью, побоявшись ответственности и подумав, что это все-таки глупость – я удалил трек", - объясняет парень в видеоролике, которое распространило МВД.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]