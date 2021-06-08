"Сотрудники гомельского облуправления ГУБОПиК задержали 22-летнего парня в результате спецмероприятий, направленных на пресечение экстремистской деятельности.





Летом прошлого года молодой человек написал и исполнил песню, текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства. Трек был распространен в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах, в результате чего получил широкую огласку.





Со слов автора, композиция создана под воздействием информации протестного толка из деструктивных телеграм-каналов. В последующем парень удалил запись из своих интернет-ресурсов.





Следователи дали правовую оценку его действиям и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за оскорбление президента Республики Беларусь", - сообщает МВД в своем телеграм-канале.





Как напоминает Комсомолка , первая часть статьи «Оскорбление Президента Республики Беларусь» предусматривает до двух лет тюрьмы. Вторая часть (если человек был ранее судим по этой статье, или же его действие соединено с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) – до трех лет.





"Тогда была волна, и было много всяких материалов, которые сложили такое мнение. Плюс мне самому не нравилась власть президента. Поэтому на эмоциях я записал такой трек. В течение двух недель после разговора с матерью, побоявшись ответственности и подумав, что это все-таки глупость – я удалил трек", - объясняет парень в видеоролике, которое распространило МВД.















