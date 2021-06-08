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Имейте ввиду: телеграм-канал "Климовичи ЧАТ" тоже стал "экстремистским"

Очередной региональный телеграм-канал признан экстремистским.

Как сообщает Генпрокуратура, суд Ленинского района Могилева признал информационную продукцию канала с логотипом «Климовичи ЧАТ» "экстремистскими материалами".

Решение принято по заявлению прокуратуры Могилевской области. 

Сообщается, что в канале якобы содержались «призывы к активизации и радикализации протестного движения, организации несанкционированных массовых мероприятий и участию в них, проведению забастовок, повреждению имущества органов государственной власти».

По версии прокуратуры, администрация канала не принимала мер к предотвращению таких публикаций.
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